Генсек ОБСЕ: Решение РФ признавать "документы" сепаратистов повредит перемирию

Решение России признавать некоторые "документы", выдаваемые учреждениями сепаратистов на оккупированной части Донбасса, повредит возможностям укрепить перемирие, заявил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Дзанниер, передает Радио Свобода.

По его словам, этот шаг России стал шагом назад от и так "очень далекой" цели остановить войну на Донбассе.

"Этот шаг усложнит выполнение минских договоренностей", - сказал Дзанниер и также отметил, что решение признавать такие "документы", "конечно же, фактически означает... признание и тех, кто выдает эти "документы".

Напомним, указ о признание документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины подписал российский президент Владимир Путин в субботу, 18 февраля.

Президент Украины Петр Порошенко назвал этот факт подтверждением того, что эти территории действительно оккупированы РФ.