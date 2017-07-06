Генсек ООН Гутерреш посетит Украину 9 июля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Украину и проведет встречу с Президентом Петром Порошенко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.

"9 июля 2017 года Президент Украины Петр Порошенко встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, который будет находиться в Украине с визитом по приглашению главы Украинского государства", - говорится в сообщении.

В ходе встречи планируется обсуждение состояния и перспектив дальнейшего сотрудничества в рамках ООН, возможностей более активного вовлечения ее инструментария к мирному урегулированию ситуации на Донбассе, а также выполнение решений Генассамблеи ООН по Крыму.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 9-10 июля 2017 года посетит Украину по приглашению украинских властей.

В Госдепартаменте США подтвердили визит государственного секретаря Рекса Тиллерсона в Украину 9 июля. Он встретится с Президентом Петром Порошенко и с "молодыми реформаторами из Правительства и гражданского общества".

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