Генсек Ради Європи в березні планує відвідати Київ - депутат

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич приїде до України з офіційним візитом в березні 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Слуги народу, передає Укрінформ.

"Під час виступу Генеральної секретарки їй поставили запитання, чому вона під час візиту до Росії не завітала в Україну. У відповідь вона зазначила, що планувала попередній візит до України, проте у зв'язку з технічними складнощами, а саме на той час Президент Володимир Зеленський був з офіційним візитом в іншій країні, зустрітися не було можливості", - розповіла член делегації, народна депутатка від "Слуги Народу" Леся Забуранна.

Відтак орієнтовний термін візиту Генсека до Києва - березень, додала вона.

Раніше Україну відвідала голова ОБСЄ Анн Лінде. Це був її перший офіційний візит за кордон на цій посаді.