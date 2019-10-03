Генсек Совета Европы обеспокоена предложенной Зеленским судебной реформой

Законопроект готовится ко второму чтению.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич написала письмо министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко. В нем она выразила обеспокоенность по поводу проекта закона No1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления", который во вторник, 1 октября, был рекомендован к принятию во втором чтении комитетом Верховной Рады по вопросам правовой политики.

Законопроект, в частности, предусматривает сокращение судей Верховного Суда до 100 человек (сейчас работает 192 судьи), изменение правил отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины с полным перезагрузкой этого органа и сужение гарантий независимости судей.

"В нем предлагаются широкомасштабные изменения, которые могут иметь серьезные последствия для независимости судебной системы. В частности, проект закона влияет на статус и квалификационные требования к судьям и на связанные с этим процедуры", - написала генсек в письме, которое обнародовано на сайте Совета Европы.

"Важнее всего, чтобы [реформирование] основывалось на достижениях реформ, внедренных для того, чтобы соответствовать стандартам Совета Европы и международным стандартам", - отметила Пейчинович-Бурич.

На днях был обнародован полный отчет Совета Европы по реформированию системы правосудия в Украине 2014-2018 годов, в котором эксперты СЕ отметили "положительную тенденцию в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия".

Генеральный секретарь Совета Европы привлекла внимание к решению Комитета министров СЕ, обнародованному по результатам рассмотрения вопроса о выполнении Украиной решения Европейского суда по правам человека по делу "Александр Волков против Украины".

Комитет министров Совета Европы подчеркнул, что "предлагаемые законодательные изменения должны согласовываться с Конвенцией [о защите прав человека и основных свобод] и практикой суда [по правам человека], с принципами независимости судебной власти и с соответствующими рекомендациями Совета Европы", и призвал органы украинской власти "в полной мере использовать практический опыт и знания экспертов Совета Европы в этом вопросе".

"Настоятельно поддерживаю этот призыв и предлагаю поддержку Совета Европы в этом вопросе", - отметила Пейчинович-Бурич.