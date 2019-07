Генсек Совета Европы поздравил Зеленского с победой "Слуги народа"

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил президента Украины Владимира Зеленского с победой его партии "Слуга народа" на досрочных парламентских выборах в Верховную Раду.

По мнению Ягланда, состоявшиеся в воскресенье, 21 июля, парламентские выборы дают надежду Украине.

"Браво президенту Зеленскому и его партии "Слуга Народа". Выборы дают новую надежду Украине. Не коррумпированные институты, которым люди могут доверять, - это путь к суверенному украинскому государству", - написал он в своем Twitter.

Bravo to President Zelenskiy and his party Sluga Narodu. Election creates new hope for Ukraine. Non-corrupted institutions which people can trust, is the way forward to a sovereign Ukrainian state - Thorbjorn Jagland (@TJagland) July 22, 2019

Напомним, 21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Центральная избирательная комиссия должна огласить результаты голосования в течение 15 дней со дня волеизъявления, то есть не позднее 5 августа. До 10 августа итоги выборов объявят официально.

Согласно Конституции, новоизбранная Верховная Рада должна собраться на свое первое заседание в течение 30 дней с момента обнародования результатов выборов. Последний возможный день, когда должен собраться на заседание новый парламент - 9 сентября 2019 года.

ЦИК обработала уже более 90% протоколов. Согласно результатам, партия "Слуга Народа" набирает 43,13% голосов. На втором месте "Оппозиционная платформа - За життя", за которую проголосовали 13,05% избирателей. В тройку лидеров также попала "Батьківщина" с результатом 8,18%. За партию "Европейская Солидарность" проголосовали 8,13% украинцев. Политсила "Голос" получила 5,85% голосов.