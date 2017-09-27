Генштаб о заявлении Геращенко: Муженко сейчас не до отставки, но вопрос рассмотрят

В настоящее время не идет речь об отставке Виктора Муженко с поста начальника генерального штаба ВСУ в связи с масштабным пожаров на складах боеприпасов в Калиновке

Об этом заявил пресс-секретарь ГШ Владислав Селезнев, передает "ДС" со ссылкой на телеканал "112 Украина".

"Этот вопрос изучается безусловно. Эта информация будет доведена до начальника Генерального штаба и потом, что он озвучит, какое решение. Возможно, он сам сделает какое-то заявление, возможно, будет соответствующее поручение. Но по состоянию на эту минуту комментировать Геращенко, не зная позицию начальника Генерального штаба, некорректно. Сейчас начальник Генерального штаба занят, он находится на объекте", - сказал он.

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что намерен инициировать отставку Виктора Муженко с поста начальника Генштаба.

Как известно, 26 сентября около 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны Украины вблизи города Калиновка. Горит 48-й арсенал Минобороны.

Среди эвакуированных есть пострадавшие со взрывными травмами.