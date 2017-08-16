Генштаб подготовился к возможному вторжению РФ во время учений в Беларуси

Министр обороны генерал армии Украины Степан Полторак заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предусмотрел меры в случае угрозы вторжения войск Российской Федерации в ходе российско-белорусских учений "Запад 2017", которые состоятся 14-20 сентября.

Об этом глава оборонного ведомства сказал после представления генерал- лейтенанта Анатолия Сиротенко новым руководителем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

"Мы отслеживаем ситуацию. Мы знаем обо всех передвижениях российских войск к нашей границе. Мы понимаем, какие угрозы могут возникнуть, и мы будем реагировать адекватно на те угрозы, которые есть, и которые несут собой те учения", - сказал глава оборонного ведомства, сообщает УНИАН.

"Генеральный штаб предусмотрел ряд мер, которые были бы адекватными этим угрозам", - подчеркнул Полторак. Также он уточнил, что речь идет об "угрозе вторжения".

"Кстати, независимо даже от тех учений, такая угроза не исключена, а те учения потенциально имеют угрозы, так как большое количество личного состава передвигается к границе с Украиной в рамках учений на территорию Беларуси", - заявил Полторак. "Все, что происходит на границе с Украиной, мы расцениваем как недружественный шаг и как угрозу для Украины", - заявил министр.

Напомним, на сентябрь этого года запланированы российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017".

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