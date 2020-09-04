Гео Лероса викликають на допит у ДБР

Народного депутата Гео Лероса викликали на допит у Державне бюро розслідувань - на 8 вересня.

Про це у Фейсбуці інформує юридична компанія "Міллер", передає Укрінформ.

"Не пройшло і трьох днів з моменту як нашого клієнта - народного депутата Гео Лероса виключили з фракції "Слуги народу" у парламенті, як його уже викликають на допит до Державного бюро розслідувань як свідка щодо обставин кримінального провадження за ч. 1 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків). Допит призначено на 08.09.2020 року на 10.00", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це кримінальне провадження було відкрите 25 серпня 2020 року.

"Підставою стала ухвала Печерського районного суду за скаргою представника громадської організації "Рада ветеранів АТО", що, проаналізувавши декларацію Гео Лероса, припустила, що депутат ухилився від сплати податків. Представником громадської організації виявився Одягайло Андрій Вікторович - колишній начальник відділення СВ Оболонського управління поліції, а з жовтня 2018 року наш колега адвокат", - уточнили юристи.

Як повідомлялося, 1 вересня фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді виключила зі свого складу Гео Лероса.

Сам Лерос заявив, що збирати підписи за виключення його з фракції її очільнику Давиду Арахамії нібито наказав Президент Володимир Зеленський після виступу Лероса у парламенті 1 вересня. Пізніше Володимир Зеленський це заперечив. Лерос під час цього виступу з трибуни парламенту розкритикував Зеленського, звинувативши у порушенні передвиборчих обіцянок.

У березні Лерос опублікував кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака нібито обговорює зі співрозмовниками питання призначення на державні посади.

Єрмак звернувся у зв'язку із оприлюдненим відео до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

ДБР відкрило провадження за заявою Єрмака.

Водночас Президент Зеленський на пресконференції 20 травня назвав "порожньою" справу, пов'язану із цими записами розмов.