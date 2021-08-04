Геращенка звільнили з посади заступника глави МВС

Заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка звільнили з посади.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів.

Водночас уряд призначив на його місце двох заступників: Мері Акопян та Богдана Драп'ятого.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 29 липня отримав від нового міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського подання про призначення трьох нових заступників міністра. Ними мали стати Богдан Драп'ятий, Ігор Бондаренко та Мері Акопян.

13 липня глава МВС Арсен Аваков написав заяву про відставку після понад семи років перебування на посаді.

Верховна рада на засіданні в четвер, 15 липня, розглянула і прийняла його відставку. 16 липня на місце Авакова Рада призначила нардепа від "Слуги народу" Дениса Монастирського.