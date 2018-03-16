Геращенко: из-за Савченко будет сложнее освобождать заложников

После истории с депутатом Надеждой Савченко, в свое время освобожденной из российского заключения, Украине будет сложнее добиваться освобождения других политзаключенных.

Как пишет "Слово и Дело", такое мнение высказала первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, не называя имени Савченко в Facebook.

Подготовка теракта в ВР: несостоявшийся "госпереворот" Савченко и дальнейший сценарийНародного депутата Надежду Савченко обвинили в подготовке теракта в Верховной Раде Украины. Оценили ситуацию эксперты.

"Несмотря ни на что, мы и дальше будем бороться за освобождение всех заложников и политзаключенных. Среди них есть разные люди. Как и среди родственников заложников, к сожалению, - написала она.

"Мы должны освободить всех. Но... я даже представить не могу, как все эти последние события повлияют на наш диалог с европейскими и американскими партнерами, на которых мы оказываем давление по поводу заложников, к которым апеллируем с требованием давить на РФ в вопросе освобождения, - призналась Геращенко.

По ее словам, "происходит нивелирование, дискредитация, опошление самой темы политзаключенных, драма украинцев в плену превращается в фарс".

Напомним, Генпрокуратура обвиняет Надежду Савченко в подготовке теракта в стенах Верховной Рады.

Ранее стало известно, что улицы в правительственном квартале Киева патрулируют правоохранители, вооруженные автоматами.