Геращенко назвал цель российских спецслужб в Украине

Народный депутат Антон Геращенко заявил, что российские спецслужбы хотят организовать в Украине атмосферу страха, террора, паники и неуверенности в завтрашнем дне путем совершения преступлений.

- Я хотел бы рассказать о системной террористической и диверсионной работе российских спецслужб на территории Украины, которые организовывают не первую попытку убийства, убийство, грабежи и другие преступления для того, чтобы создать в Украине атмосферу страха, террора, паники, неуверенности в завтрашнем дне, - сказал Антон Геращенко во время пресс-конференции в Киеве.

Нагадаємо, Служба безопасности Украины задержала преступников, которые планировали убийство народного депутата Антона Геращенко. Заказчики убийства - российские спецслужбы.