Геращенко назвала встречу с Зеленским "недостаточной"

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с руководителями фракций Верховной Рады была важной, но не сняла все вопросы по "формуле Штайнмайера", констатировала сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Состоялась встреча президента Зеленского с руководителями парламентских фракций, на которой я представила позицию "Европейской солидарности" о подписании так называемой "формулы Штайнмайера". (...) Безусловно, это важный разговор, но недостаточный для снятия всех вопросов", - написала Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

По ее мнению, Зеленский искренне стремится к миру, но так же "искренне и несколько наивно верит, что ему удастся переиграть Путина". "Мы же видим в этих кремлевских формулах ловушки для Украины. Мы откровенно говорили об этом на встрече", - сообщила она.

Геращенко также подчеркнула, что предыдущая власть не подписывала никаких "формул Штайнмайера", "мы как раз стояли на позиции приоритетности блока по безопасности". "Никаких выборов без постоянной тишины, вывода российских войск и техники не может быть априори. Ключевое - вопрос границы, поэтому так важны миротворцы, которые могли бы подготовить территорию к местным выборам, мониторить демилитаризацию и провести реальное разоружение", - указала нардеп. Что обсуждал Зеленский со "Слугой народа": комментарий нардепа

Часовое опоздание в открытии Верховной Рады произошло из-за внепланового заседания Владимира Зеленского с главами партий и всем составом "Слуги народа".

Телеграф.com.ua

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