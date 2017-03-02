Геращенко о детях ОРДЛО: Они часть Украины, а не "русского мира"

Первый вице-спикер ВР прокомментировала подписание закона о соцзащите детей оккупированного Донбасса

Подписанный президентом закон относительно соцзащиты детей на оккупированных территориях Донбасса позволяет Украине продолжать вести борьбу за молодежь. Об этом у себя в Facebook cообщила представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

"Некоторые политические силы предлагают отрезать Донбасс. Предлагают оторвать часть украинской территории только потому, что там нет их избирателей, забывая при этом, что там - украинцы. И за них, особенно за молодежь, надо бороться. Чтобы эти дети потом боролись за Украину, чувствовали себя частью Украины, а не "русского мира" или "народов Донбасса", - подчеркнула Геращенко.

Она считает, что украинская власть исповедует именно такую политику: там, на украденных Россией территориях, живут граждане Украины.

"Сегодня президент Порошенко подписал очень важный закон, который увеличивает шансы для детей с оккупированных территорий и тех, кто больше всего страдает от войны, получить украинское образование", - сказала Геращенко.

2 марта президент подписал закон о социальных гарантиях для молодежи, проживающей на временно оккупированных территориях Донбасса и вдоль линии боевого столкновения на востоке страны.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.