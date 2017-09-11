Геращенко о Саакашвили: Провокаторы добивались кровопролития

Народный депутат, член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко считает, что Михэил Саакашвили, прорываясь в Украину, добивался кровопролития.

Об этом он написал в своем Facebook утром 11 сентября.

"5 пограничников и 11 полицейских получили травмы во время прорыва группы провокаторов во главе с Михаилом Саакашвили, через пункт пропуска "Шегини", - отметил он.

"Главной целью провокаторов, незаконно прорывавших государственную границу Украины было добиться кровопролития, сопровождающимся сценами брутального насилия со стороны сотрудников правохранительных органов", - заявил Геращенко.

"Этой цели провокаторам добиться не удалось. Напротив, всем думающим людям стало очевидно, что ради попытки захватить власть в Украине и Саакашвили, и Тимошенко готовы пойти по даже по трупам", - добавил он.

По мнению нардепа, все "должно завершиться предъявлением подозрений всем тем, кто умышленно нарушил государственную границу Украины, в том числе и провокаторам из числа народных депутатов Украины, подавших дурной пример незаконного пересечения границы".