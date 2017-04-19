Геращенко объяснила значение решения суда ООН по иску против РФ

Украина получила первый судебный вердикт, которым "признаны бесчинства РФ в Крыму". Также Украине удалось убедить суд, что события в Донбассе подпадают под Конвенцию о запрещении финансирования терроризма. По мнению представителя Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирины Геращенко, это самое важное в сегодняшнем промежуточном решении Международного суда ООН по иску Украины против РФ. Об этом она написала в своем Facebook.

"Сразу отмечу - зрады нет..." - отметила Геращенко.

"По решению. Мы получили первый судебный вердикт, которым признаны бесчинства РФ в Крыму. Требование немедленно разрешить деятельность вердикта. Требование позволить свободное использование украинского языка, а следовательно украинских СМИ и школ", - написала Геращенко.

Как известно иск Украины к РФ состоял из двух частей: первая - о нарушении Россией Конвенции о расовой дискриминации, вторая - о нарушении РФ Конвенции о запрете финансирования терроризма.

"По терроризму. Первое. Суд ООН призвал РФ выполнять минские соглашения. И теперь в следующих заседаниях суда украинская сторона предоставит всю информацию о ежедневных нарушениях режима тишины, о поставках оружия и техники (и это не удастся списать на гумконвои, как бы Кремль не пытался), о каждом незаконно удерживаемом заложнике, об убитых и замученных, о всех Моторолах и Гиви, с российскими паспортами, которые терроризировали и терроризируют украинский Донбасс", - написала Геращенко.

По ее мнению, в нынешнем решении суда важным является то, что "удалось убедить суд поддержать украинскую позицию, что события в Донбассе подпадают под Конвенцию о запрете финансирования терроризма".

Что касается указания суда ООН на недостаточность украинских доказательств по финансированию Россией терроризма, Геращенко отметила, что "суд определил, что на этой стадии процедуры Украина не предоставила суду доказательств, которые определили бы окончательное решение".

По словам Геращенко, суд указал, в каких именно дополнительных доказательствах нуждается. Их украинская сторона будет предоставлять в течение последующих слушаний, отметила вице-спикер Рады.

Сегодня, 19 апреля, Международный суд ООН в Гааге согласился ввести меры по иску Украины против РФ для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму. Вместе с тем, суд отказал в введении временных мер против РФ относительно Конвенции по запрещению финансирования терроризма.