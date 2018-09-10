Геращенко ответила Пескову о письмах россиян Путину

Письма заключенных в Украине россиян передавались представителям российской власти неоднократно и разными способами

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко считает, что заявление пресс- секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что в Кремле якобы не знают о письмах осужденных в Украине россиян к Владимиру Путину с просьбой об их обмене на украинских политзаключенных, свидетельством того, что РФ не готова к разблокирования вопроса обмена. Об этом Геращенко написала в Facebook.

Она отметила, что лично трижды направляла письма представителям РФ в трехсторонней контактной группе Борису Грызлову и Азамату Кульмухаметову.

"Поднимала этот вопрос в Минске десятки раз, а они опускали глаза и голову, что "их там нет"...." - написала Геращенко.

Также письма российских заключенных отправляла своей коллеге Татьяне Москальковой омбудсмен Украины Людмила Денисова.

Кроме того, указанные обращения были переданы российской стороне по дипломатическим каналам.

"Или Песков все знает и просто откровенно врет?" - написала Геращенко.

"Ответ Пескова означает только одно - Кремль не готов к разблокированию процесса освобождения заложников и все там решает один человек, Путин", - добавила она.

При этом вице-спикер Рады отметила, что представители Украины будут зачитывать эти письма на всех международных площадках.

Ранее Песков заявил, что Кремль якобы не знает о готовности Украины произвести обмен осужденных в Украине россиян на украинских политзаключенных, удерживаемых на территории РФ. О

Представитель Кремля также заявил, что ему не известно о письмах содержащихся в украинских пенитенциарных учреждениях россиян Путину с просьбой обменять их на украинских политзаключенных.