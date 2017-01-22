Геращенко озвучил основные причины, почему его хотели убить

Народный депутат Украины Антон Геращенко допустил, что покушение на его убийство могло быть связано с его активной общественной позицией и с деятельностью сайта Миротворец, на котором обнародованы данные о российской агрессии против Украины.

"Следствие считает, что это [покушение на убийство] скорее всего, связано с моей активной общественной позицией, публичной позицией относительно недопущения действий по продолжению агрессии против Украины, а также с моей деятельностью по развитию проекта Миротворец... Этот сайт является очень болезненным для всех этих лиц, которые вели и ведут подрывную деятельность против Украины", - сказал он в эфире телеканала 112 Украина.

Кроме того, нардеп сообщил, что Служба безопасности Украины предупредила его о готовящемся покушении.

Ранее НВ сообщало, что в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили покушение на убийство народного депутата Украины Антона Геращенко. По подозрению в совершении преступления задержаны двое - исполнители преступления. По данным СБУ, к покушению причастны спецслужбы Российской Федерации.

Антон Геращенко назвал произошедшее своим "вторым днем рождения".