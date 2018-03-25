Геращенко рассказала, почему Украина не высылает российских дипломатов

Дипломатические отношения между Украиной и Россией сведены к критическому минимуму, и высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов, что недопустимо для украинских политзаключенных в РФ.

Об этом сообщила первый замглавы Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook, комментируя возможные намерения нашей страны присоединиться к европейским странам и США, которые готовятся выслать российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Во-первых, в Украине давно нет посла РФ, мы не приняли агреман на нового посла. Так же нет посла Украины в РФ. Наши дипломатические отношения сведены к критическому минимуму", - отметила Геращенко.

По ее словам, в посольствах остается по несколько рядовых дипломатов и консулы.

"Высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов - и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку", - добавила Геращенко.

Она напомнила о заключенных в РФ украинцах Станиславе Клыхе, Николае Карпюке, Романе Сущенко, Павле Грибе.

"Вы, правда, этого хотите? Или спросим у мамы Клыха, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников?", - спрашивает Геращенко.

Напомним, 1 марта Верховная Рада Украины приняла обращение к парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций относительно осуждения политических репрессий Российской Федерации против граждан Украины. В обращении упоминаются фамилии более 50 граждан Украины.

По данным британского издания The Times, около 20 европейских стран и США готовятся выслать российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанной в России.