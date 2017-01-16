Геращенко сообщила об отказе террористов ОРДЛО выдавать заложников

Украинская сторона констатировала срыв боевиками новогоднего перемирия в зоне АТО.

Террористы заблокировали процесс освобождения заложников

rss-catalog.net Представители Украины в Трехсторонней контактной группе настаивают на активизации процеса освобождения заложников террористических организаций ОРДЛО, которые блокируют процесс обмена, сообщили первый вице- спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и пресс-секретарь экс-президента Леонида Кучмы по результатам очередного раунда переговоров Минске в понедельник, 16 января.

"Несмотря на призыв лидеров нормандского формата и Трехсторонней контактной группы освободить до нового года заложников и жест доброй воли со стороны украинской стороны, одностороннюю передачу 15 человек, освобождение заложников и в дальнейшем заблокировано", - написала Геращенко на своей странице в Facebook вечером в понедельник.

Вице-спикер напомнила, что террористы проигнорировали свое обещание и не отпустили задержанных ранее и обвиненных в диверсионной деятельности подростков.

"ОРДО до сих пор держит несовершеннолетних в тюрьме, это и есть цена слова боевиков", - подчеркнула политик.

Геращенко уточнила, что сейчас боевики "снова настаивают на немедленной амнистии как предпосылке освобождения и передачи им около 700 человек в обмен на около 50".

Дарка Олифер сообщила, что участники переговоров договорились о проведении 18 января скайп-конференции гуманитарной подгруппы, посвященной освобождению заложников.

Представители Украины в Минске констатировали срыв боевиками новогоднего перемирия.

"В течение рождественских и новогодних праздников ОРДЛО, несмотря на договоренности, ежедневно нарушали режим тишины, вели обстрелы украинских военных и гражданских населенных пунктов", - подчеркнула Геращенко.

"Достигнутые договоренности о режиме прекращения огня не были выполнены из- за бойкотирования противоположной стороной", - добавила Олифер.

Во время заседания политической подгруппы украинская сторона в очередной раз указала на невозможность проведения выборов в ОРДЛО без установления устойчивого режима тишины и вывода российских войск и техники с территории Украины и восстановления контроля над границей, сообщила пресс-секретарь Кучмы.

Перед этим Ирина Геращенко сообщала о том, что боевики ОРДЛО искуственно занижают число заложников. "Искусственно занижается цифра заложников, ОРДЛО не дает информации о тех, кого удерживает. Например, сейчас в списке СБУ, с которым мы работаем в минской группе, больше 100 человек, к осени боевики подтверждали только 20 из этого списка, с сентября уже 48, хотя мы точно знаем местонахождение 58. Но их прячут, врут, что таких нет, а других вообще отказываются искать", - сообщила политик.

Ранее сообщалось, что по данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 110 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести. В Минске продолжаются переговоры об обмене пленными по формуле "228 на 58", согласованной с ОБСЕ.