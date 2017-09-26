Геращенко уверен, что санкции против РФ эффективнее, чем миротворческая миссия на Донбассе

Народный депутат Антон Геращенко считает, что усиление экономических санкций против Российской Федерации более эффективно для решения конфликта на востоке Украины, чем введения миротворческой миссии ООН на Донбасс. Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Единственный на сегодня наиболее эффективный вариант - это усиление экономических и дипломатических санкций против РФ как Украиной, так и нашими партнерами, ЕС, США, Канадой и Японией. Из-за экономических санкций экономика России несет огромные убытки, они уже измеряются в сотнях миллиардов долларов, и это истощает российскую экономику...", - сказал он.

По его мнению, помощь международных организаций в урегулировании конфликта имела положительные стороны в истории, однако существуют и негативные.

"Примирение с помощью международных организаций, таких как ООН. Были положительные варианты примирения, например в Индонезии... Есть и негативные варианты, когда при участии миротворцев ООН, например на Кипре уже 45 лет не могут решить вопрос объединения Северного Кипра, который был захвачен турецкими войсками. Есть вариант, когда миротворческая миссия ООН с одной стороны, казалось бы, нужна для примирения Грузии и Абхазии, но поскольку миротворцами является российская армия, то Абхазия фактически стала российской провинцией. Нам не нужен абхазский сценарий примирения, когда Россия будет предлагать, чтобы российские войска оккупировали эту территорию", - добавил он.