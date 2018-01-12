Геращенко: вернем Крым, а с ним и все украинское имущество

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко считает, что украинские власти "вернут" аннексированный Крым, а с ним и все украинское имущество на полуострове. Об этом накануне она написала в Фейсбуке, комментируя предложение российского президента Владимира Путина о передаче Киеву украинской военной техники из Крыма.

"Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем. Да, это наши корабли, украденные Путиным. Доведенные до ужасного состояния, как и сам Крым, оккупантами. Все, к чему прикасается русский мир, приходит в негодность", - написала Геращенко.

Президент России Владимир Путин 11 января заявил, что Россия готова вернуть Украине ее военную технику из аннексированного Крыма.

В ответ на это командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко сообщил, что решение по предложению Путина о возвращении техники будет принимать руководство Украины.

Бывший народный депутат Украины Андрей Сенченко в декабре 2017 года говорил, что в 2014 году, во время российский аннексии Крыма, занимался переговорами по выводу вооружения, эвакуацией семей военных и курсантов. По его словам, ему удалось вывести 3502 единицы военной техники и вооружения, их последняя отгрузка была 16 июня 2014 года.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.