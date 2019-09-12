Геращенко вызывают в Регламентный комитет из-за заявления о "зеленых человечках в парламенте"

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады вызвал на заседание 12 сентября депутата от "Европейской солидарности" Ирину Геращенко из-за ее выступления в Раде, когда она сравнила фракцию "Слуга народа" с "зелеными человечками в Крыму".

Об этом Геращенко написала в Facebook.

"Друзья, здесь мне "слуги" хотят устроить публичную порку за высказывания и вызывают на ковер. Примечательно, что в ответ на грубое нарушение регламента новым спикером, я выступила эмоционально и образно, но чертями никого не называла, и ни одной фамилии или названия фракции не упомянула", - написала она.

Геращенко посоветовала комитету и главе "Слуги народа" обратить внимание на своих депутатов-кнопкодавов.

"На месте регламентного и вождей "слуг" я бы занялась своими собственными кнопкодавами, которые в первые два дня работы, после криков, воплей о новых лицах и новой работе, накнопкодавили больше чем, за весь предыдущий парламент. Придется завтра написать заявление. Тем более что это реальное нарушение Конституции и регламента, а не детские обиды "слуг", - написала нардеп.

10 сентября на заседании Верховной Рады Геращенко назвала депутатов от партии "Слуга народа" "зелеными человечками". Она заявила, что "5 лет назад зеленые человечки захватили Крым, сейчас зеленые человечки захватывают украинский парламент".

10 сентября движение "ЧЕСТНО" зафиксировало первого нардепа, который прибегнул к неперсональному голосованию в новом парламенте. Им оказался мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев.

Вторым депутатом, которого в этом уличили в новой Верховной Раде, стал нардеп от "Слуги народа" Сергей Литвиненко, третьим - член фракции "Слуга народа" Елена Копанчук.

the Бабель