Геращенко: закон об Антикоррупционном суде может быть принят в начале июня

Если Верховная Рада Украины решит рассматривать все почти 2 тыс. поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде, то решение может быть принято в начале июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала в комментарии журналистам первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко.

По ее словам, если будет найдено компромиссное решение, в частности, по вопросу полномочий международного совета экспертов, тогда закон может быть принят еще на этой неделе.

"Если будет принято решение идти по поправкам, а там, хочу напомнить, почти 2 тыс. поправок, тогда это займет несколько дней, и мы примем закон в первую неделю июня", - отметила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2018 года Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона "О Высшем антикоррупционном суде" (No7440), внесенный президентом Петром Порошенко. Ключевой претензией международных партнеров Украины и общественных организаций к законопроекту, внесенному президентом, является ограничение роли международных экспертов в рекомендательной функции в процессе отбора и назначения судей.

По мнению международных партнеров, включая Международный валютный фонд, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости Антикоррупционного суда и его способности эффективно выполнять свои функции.

Создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и МВФ, необходимого для погашения страной внешних долгов в ближайшие годы.

По мнению эксперта Atlantic Council экономиста Андерса Аслунда, прекращение сотрудничества Украины и МВФ приведет к значительной девальвации гривни. Согласно исследованию Американской торговой палаты, более 90% ее членов столкнулись с коррупцией в Украине в 2017 году, а суды, по мнению представителей компаний-членов палаты, являются одними из самых коррумпированных институтов в стране.

17 мая директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне заявил, что принятие закона об Антикоррупционном суде с поправками, которые обеспечат его полное соответствие рекомендациям Венецианской комиссии, является критически важным для продолжения кредитования Украины со стороны фонда. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозирует в четверг, 24 мая, принятие закона об Антикоррупционном суде.