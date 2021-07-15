Геращенко запевнив, що МВС працює в штатному режимі, незважаючи на відставку Авакова

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко запевнив, що Міністерство продовжує працювати в штатному режимі, незважаючи на відставку Арсена Авакова.

"Як ви бачите, я на своєму посту в кабінеті займаюся підготовкою завтрашнього представлення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського після голосування у Верховній Раді", - сказав Геращенко в вечірньому ефірі програми "Народ проти" з Наталією Влащенко в четвер.

Він зазначив, що міністерство працює в штатному режимі. "Це величезний механізм, у якому працює 350 тис. українських громадян. Поліцейські несуть чергування на вулицях, рятувальники готові прийти на допомогу. Хочу запевнити: все абсолютно спокійно і стабільно", - резюмував Геращенко.