Геращенко запропонувала створити комісію, яка обиратиме суддів Конституційного Суду

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко запропонувала створити в парламенті комісію, котра обиратиме фахових суддів Конституційного Суду. Про це вона заявила під час Погоджувальної ради.

"Дуже цікаво читати реакції Арахамій, Зеленського про те, що революційні набрання всіх майданів, тобто попередніх років були правильними. Хочу нагадати всій країні, що більшість конституційних суддів, які були призначені Порошенком, проголосували проти скандального рішення, а голова Конституційного суду був узгоджений Офісом Зеленського", - зауважила Ірина Геращенко.

Вона додала, що в "ЄС" зареєстрували законопроекти, які відновлюють кримінальну відповідальність за електронне декларування.

"Ми не дамо знищити антикорупційні органи, електронне декларування, декларації, демократію. Парламент був єдиним органом, який всі ці роки брав на себе відповідальність і розрулював кризи, так само маємо діяти і сьогодні. Ми закликаємо, щоб парламент в чесний спосіб, не так як конкурсну комісію САП призначили, призначив ту комісію, яка буде обирати фахових суддів Конституційного Суду, і ухвалив законодавство, яке відновлює відповідальність за недостовірне декларування, відновлює повноваження всіх антикорупційних органів", - наголосила співголова фракції "Європейська Солідарність".