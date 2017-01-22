Геращенко знал о покушении заранее

Народный депутат Антон Геращенко заявил, что знал о покушении на себя заранее.

Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Служба безопасности Украины меня предупредила о том, что на меня готовится покушение. СБУ, контрразведка, следователи, сотрудники оперативной службы, подразделение "Альфа" провели колоссальную работу по нейтрализации, по наблюдению, по сбору необходимых доказательств, по уничтожению этой террористической группы, которая была направлена в Украину для моей ликвидации по заданию спецслужб России, - пояснил нардеп.

Напомним, Геращенко подтвердил, что на него готовили покушение.