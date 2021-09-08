Гербст назвав великим позитивом спільну заяву Президентів США й України

Спільна заява щодо стратегічного партнерства України й США, підписана Президентами під час зустрічі в Вашингтоні минулого тижня, є великим позитивом, що відкриває нові можливості для посилення взаємодії.

Таке переконання висловив у вівторок під час конференції, організованої Atlantic Council, посол США в Україні (2003-2006 рр.) Джон Гербст, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це (Спільна заява - ред.), на мій погляд, була великим позитивом", - зазначив колишній високопоставлений дипломат, нині директор Євразійського центру імені Діну Патрічіу в аналітичному центрі Atlantic Council.

У цьому контексті він підкреслив важливість укладення нових домовленостей між Україною і США у сфері безпеки, а також у сфері енергетики й клімату.

"Спільна заява, на мій приємний подив, містила різку критику на адресу Nord Stream 2 з обох боків, і це важливо",- підкреслив Гербст.

Крім того, за його словами, Спільна заява щодо стратегічного партнерства повною мірою підтверджує важливість двосторонніх відносин між Україною і Сполученими Штатами.

Він зауважив, що зараз обидві сторони можуть обговорювати стратегічні підходи у сферах безпеки й оборони, економіки, енергетики тощо. Отже, за його словами, залишається ще багато роботи, однак "Спільна заява дала гарну можливість для розвитку двосторонніх відносин".

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня здійснив робочий візит до США на запрошення Президента Джо Байдена. За результатами зустрічі сторони затвердили Спільну заяву щодо стратегічного партнерства України й США.