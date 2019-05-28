Германия будет одной из первых стран, которые посетит Зеленский - замглавы АП

Заместитель главы Администрации Президента Вадим Пристайко сообщил, что одной из первых стран, которую посетит президент Владимир Зеленский будет Германия. Об этом он рассказал в комментарии "Укринформу".

"Германия безусловно будет одной из первых стран, которые посетит с визитом новый президент. Дата визита пока еще не согласована, в общем их график на ближайшую перспективу сейчас прорабатывают", - сообщил Пристайко.

Он подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку Германии, ту роль, которую играет в этом собственно ее канцлер. Пристайко также подчеркнул, что телефонный разговор с Меркель был одним из первых телефонных контактов президента, "не приветственных, а именно предметных".

Заместитель главы АП не видит проблемы в том, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехсторонние телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время телефонного разговора с Зеленским канцлер рассказала президенту, о чем шла речь в разговоре с Путиным.

"Давно достигнуты договоренности, что ничего об Украине без Украины", - отметил советник.

Пристайко 27 мая встретился с госсекретарем Федерального министерства иностранных дел и советником по внешнеполитическим вопросам канцлера Ангелы Меркель. Они обсудили, как перезапустить Минские договоренности, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

23 апреля Ангела Меркель провела телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским и пригласила его посетить Берлин. Зеленский и Меркель договорились поддерживать тесный контакт.

По словам пресс-секретаря федерального правительства Ульрике Деммер, стороны высоко оценили отношения между государствами. В свою очередь Меркель подчеркнула, что федеральное правительство Германии будет и впредь активно поддерживать Украину на пути реформ и ее права на суверенитет и территориальную целостность. По материалам Укринформ