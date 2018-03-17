Германия не признает выборы в оккупированном Крыму - МИД ФРГ

Правительство Германии не намерено признавать результаты выборов президента РФ, которые оккупанты хотят провести в украинском Крыму. Об этом корреспонденту Укринформа в Германии заявил представитель МИД ФРГ Райнар Бреуль.

"Наша позиция четкая, а именно: была незаконная аннексия Крыма. На наш взгляд, Крым не является административной частью России и, соответственно, там не могут проводиться выборы российского президента", - заявил дипломат.

Вместе с тем, Бреуль заявил, что для Германии важно, чтобы предстоящие выборы президента РФ прошли "свободно и честно".

Вчера министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что находящиеся в Украине граждане России не будут допускаться в диппредставительства РФ для голосования на выборах президента РФ 18 марта.

Аваков сослался на ноту МИД от 21 февраля 2018-го, в которой Украина потребовала от России не проводить президентские выборы во временно оккупированном Крыму и отметила, что только при условии выполнения Москвой этого требования голосование в диппредставительствах РФ на территории Украины будет возможно.

В МИД РФ считают, что недопуск российских граждан на выборы президента РФ в Украине противоречит не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, и ждут реакции ООН, ОБСЕ и других международных структур.