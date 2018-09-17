Германия отказала депутату-беглецу Онищенко в визе - DW

Заявление на получение национальной визы Германии депутатом-беглецом Александром Онищенко, который сейчас проживает преимущественно в Испании, была отклонена, ему также отказано в разрешении на проживание в ФРГ.

Об этом в понедельник сообщает DW.

Как отмечается в публикации, Онищенко, который с 2016 года из-за обвинений в коррупции скрывается от правоохранительных органов Украины и находится преимущественно в Испании, намеревался поселиться в немецком поселке Херцлаке, где выращивают лошадей высшего класса для мировой элиты конного спорта.

"Имение Айнхаус на окраине поселка уже несколько лет принадлежит украинскому мультимиллионеру и депутату Верховной Рады Александру Онищенко. В это поместье и в лошадей в Херцлаке украинец вложил миллионы евро", - говорится в сообщении.

Как напоминает DW, в 2017 году стало известно, что Онищенко после длительного отсутствия вновь появился в Херцлаке и зарегистрировал в поселке свое место жительства. Кроме того, по данным издания, он оформился здесь на работу исполнительным директором собственной фирмы Gut Einhaus Liegenschafts GmbH.

Издание также отмечает, что бургомистр Херцлаке Ханс Бескен в разговоре с DW рассказал, как весной 2017 года олигарх принял его в своем имении и пообещал организовывать там международные турниры по конному спорту. Бургомистр написал письмо, адресованное органам власти, в котором вступился за Онищенко. "Если в газетах, на радиостанциях и на телевидении можно будет увидеть и услышать, что в Херцлаке - общине, которую, скажем так, на федеральном уровне мало кто знает - происходит конный турнир такого высокого уровня, как планирует господин Онищенко, это будет невероятным репутационным выигрышем для общества", - пояснил свои действия Бескен.

Впоследствии районная администрация округа Эмсланд, к которой принадлежит Херцлаке, сообщила в ответ на запрос DW о существовании заявления на получение разрешения на проживание. Это заявление сопровождалось письмом от имени общины Херцлаке, в котором, как отметила пресс-секретарь районной администрации, "указывается на высокое экономическое значение коневодства и положительное влияние проведения высококлассных турниров по конному спорту на территории поместья Айнхаус".

Издание также отмечает, что бургомистр Бескен в разговоре с DW осенью 2017 года демонстрировал уверенность, что письмо в поддержку Онищенко даст результат. "Однако несколькими неделями позже - шок: заявление на получение Онищенко национальной визы, поданное им в немецкое посольство в Мадриде, было отклонено. Это подтвердила на запрос DW пресс-секретарь районной администрации округа Эмсланд", - говорится в публикации. Читайте также: НАБУ допрашивает депутатов, переписывавшихся с Онищенко - Сытник

Отмечается также, что по процедуре окружной отдел по вопросам иностранцев должен рассмотреть заявление на получение разрешения на проживание в случае, если посольство сперва дало бы национальную визу. "Для запланированной работы на конном заводе в Херцлаке нужно было бы, чтобы в зарубежном представительстве Германии была выдана национальная виза", - пояснили в районной администрации. Немецкие ведомства не сообщили о причинах отказа в визе.

Кроме того, как выяснила DW, в календарь соревнований, который ведет Немецкое объединение по конному спорту, на 2018 год было зарегистрировано два международных мероприятия в Херцлаке: один 4-звездочный турнир в мае, еще один - в августе. Как сообщили в объединении, ни один из этих турниров не состоялся. Причину отмены организаторы не навели.

"Тем временем положение Александра Онищенко становится все сложнее. Суд в Испании недавно дал зеленый свет на экстрадицию олигарха. Последняя соломинка для украинского депутата-беглеца - заявление на получение убежища, которое сейчас рассматривается в Испании", - пишет издание.

Как сообщал Укринформ, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Онищенко. На момент голосования он уже находился за границей. По данным следствия, Онищенко с сообщниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через псевдобиржи, что нанесло государству ущерб на сумму свыше 1,613 млрд грн.