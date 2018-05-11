Германия предложила провести встречу министров "нормандского формата" в Берлине

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас планирует организовать встреча глав внешнеполитических ведомств Франции, России и Украины в "нормандском формате" в Берлине. Об этом Маас заявил в четверг во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве, отметив, что "нормандском формата" следует предоставить нового толчка.

"Мы предпочитаем предоставить городском процесса новой динамики", - цитирует его Deutsche Welle.

В то же время вероятной даты, когда может состояться такая встреча, глава внешнеполитического ведомства ФРГ не назвал.

Однако Маас призвал стороны конфликта в Донбассе к отводу тяжелых вооружений от линии разграничения и соблюдения условий перемирия. Он также выразил убеждение, что миротворческая миссия ООН могла бы помочь достичь определенного прогресса в деле мирного урегулирования конфликта.

В ответ российский министр Сергей Лавров заявил о готовности рассмотреть предложение немецкого коллеги о следующей встрече в "нормандском формате". По словам Лаврова, во время переговоров с Маасом они также обсуждали "конкретное наполнение такой встречи".

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко 10 мая заявил, что согласовал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном шаги по подготовке встречи "нормандской четверки", которая, вероятнее всего, состоится в Париже.

Отметим, что встреча глав внешнеполитических ведомств государств "нормандского формата" - Украины, Германии, Франции и России - планировалась в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в феврале 2017 года, однако она не состоялась. По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція) /