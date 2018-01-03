Германия скептически относится к разрешению конфликта на Донбассе при помощи оружия из США

В Германии скептически относятся к разрешению конфликта на Донбассе с помощью предоставления летального оружия из США. Об этом сегодня на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным сказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, передает корреспондент РБК-Украина.

"В Германии довольно скептически относятся к тому, что поставки оружия могут помочь разрешить конфликт. Но мы все же несколько отдалены от этого конфликта и пребываем в состоянии, когда страна, в безопасности, а Украина с точки зрения обороны рассматривает это иначе", - сказал Габриэль.

Напомним, ранее Зигмар Габриэль заявил о необходимости продолжать выполнение минских договоренностей.

По его мнению, конфликт на Донбассе "не замороженный, в пожароопасный.