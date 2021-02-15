Гетманцев заявив, що Слуга народу не розглядає питання відставки Уруського

Фракція Слуга народу не розглядає питання відставки віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Про заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час брифінгу.

За словами нардепа, з боку економічного комітету "є деякі претензії" до діяльності Уруського, які обговорюють всередині команди, але питання його відставки зараз не розглядається.

Гетманцев додав, що спочатку потрібно вичерпати всі можливості для врегулювання проблемних питань в діяльності міністра, після чого ухвалювати кадрові рішення:

Уряд мрії. Бізнесмени, журналісти й експерти визначили найкращих кандидатів на посади в ідеальному Кабміні "Бачимо відкат". Бізнес-експерти назвали найбільш проблемних міністрів у Кабміні Шмигаля

"Є питання до більшості міністрів у тому чи іншому сенсі. Помилки є в усіх: у когось більший обсяг, у когось менший. Наше завдання - виправити ці помилки і досягти результату".

3 лютого до Верховної Ради внесли проєкт постанови про відставку Олега Уруського.

За словами нардепа від Слуги народу Дмитра Наталухи, таке рішення ухвалили, щоб не ризикувати іміджем Державного космічного агентства та досягненнями профільного комітету і Держагентства в цій галузі, а також щоб не зірвати запуск українського супутника до кінця 2021 року. Наталуха розкритикував конкурс на посаду голови Державного космічного агентства, який оголосили в Мінстратегпромі, назвавши його спробою "захистити старих друзів".

Держкосмічне агентство звернулося до Кабміну з проханням погодити звільнення директора заводу Арсенал Ігоря Волощука, який фігурує в кількох кримінальних провадженнях і може бути причетний до відчуження понад 42 тис. кв.м заводу і понад 60 тис. кв. м земельних ділянок в цілому.

За словами Наталухи, в Мінстратегпромі за два тижні повернули прохання керівництву Держкосмічного агентства без погодження і розпочали конкурс на заміну глави агентства, причому "умови до майбутнього кандидата скоротили до таких, яким відповідає дві-три людини в цій країні".

У Мінстратегпромі спростували звинувачення, а Уруський наголосив, що стратегічні підприємства мають очолювати професіонали галузі.

Олег Уруський став віцепрем'єром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості 16 липня 2020 року.