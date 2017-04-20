Гибель Семенюк-Самсоненко полиция признала самоубийством, дело закрыто.

Полиция закрыла уголовное производство по факту смерти бывшего главы Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Валентины Семенюк-Самсоненко в связи с отсутствием состава преступления. Об этом агентству "Українські новини" сообщил спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович.

По его словам, следователи установили, что произошло самоубийство.

Производство было закрыто в апреле, уточнил Жукович.

Семенюк-Самсоненко нашли мертвой 27 августа 2014 года в ее доме в селе Чайки под Киевом. О гибели бывшей главы ФГИУ в милицию сообщила ее дочь.

В сентябре 2014 года в МВД заявили, что получили "интересную информацию" в ходе расследования, и не исключили убийство.

Валентина Семенюк-Самсоненко являлась главой ФГИУ с 2005-го по 2008 год, также была народным депутатом Украины II, III, IV и V созывов.