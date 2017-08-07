Гибридные войска РФ пытаются прорвать оборону АТО у Бахмутской трассы - А.Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины во время поедки в зону АТО заявил о постоянных попытках боевиков прорывать оборону сил АТО для продвижения в направлении Бахмутской трасс, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.



А.Турчинов отметил, что еженедельно происходит несколько боевых столкновений и добавил, что враг не прекращает постоянных попыток прорыва нашей обороны для продвижения в направлении Бахмутской трассы с выходом на стратегически важные рубежи.

"Но все провокации российских гибридных войск жестко пресекаются профессиональными действиями наших военных", - сказал Секретарь СНБО Украины.

Также Секретарь СНБО во время поездки проверил состояние обеспечения и боевой готовности подразделений Вооруженных Сил в оперативно-тактическом группировке "Луганск". По результатам проверки А,Турчинов провел совещание с военным руководством АТО.

Также, по словам А.Турчинова, изменения в оборонного заказа должны учитывать потребности боевых подразделений ВСУ.