Гладковскому сообщили о подозрении

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в социальной сети Facebook.

В частности, сначала руководитель САП Назар Холодницкий согласовал сообщение о подозрении Гладковскому.

"В пятницу, 18 октября 2019 года, детективы НАБУ уведомили о подозрении бывшее должностное лицо в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 364 (злоупотребление властью и служебным положением) и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации)", - говорится в сообщении.