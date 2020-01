Глава британского МИД пригласил Зеленского посетить Лондон "в ближайшее время"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с британским коллегой.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб подтвердил приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Лондон "в ближайшее время".

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который провел встречу с Раабом.

.@DominicRaab reiterated invitation for the President of #Ukraine@ZelenskyyUa at the earliest. Agreed to speed up negotiations on a new comprehensive agreement, covering - relations after #Brexit. - Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 16, 2020

По его словам, на встрече обсуждалось расследование трагедии рейса PS752 и вопрос защиты суверенитета Украины.

Кроме того, стороны договорились ускорить переговоры по новому соглашению, которое охватывает украинско-британские отношения после Brexit.

Пристайко также заявил о готовности Украины помочь Великобритании в репатриации тел британцев, которые погибли в результате сбития иранскими военными самолета близ Тегерана.