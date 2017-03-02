Глава ГФС Насиров задержан в Феофании - НАБУ

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров задержан в больнице Феофания в ходе проведения обыска. Об этом LIGA.net сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

"Насиров задержан в Феофании в ходе проведения обыска. В рамках расследования газового дела. Детали позднее", - сообщили в НАБУ.

Насиров задержан в рамках так называемого газового дела Онищенко.

Ранее депутат от БПП Сергей Лещенко сообщил, что детективы НАБУ пытаются задержать главу ГФС Романа Насирова в больнице Феофания.

Источники LIGA.net подтвердили, что сотрудники НАБУ и прокурор САП находятся в Феофании. Там, по их данным, сейчас якобы на лечении находится и Насиров. Кроме того, неофициально информацию о намерении задержать Насирова подтвердили и в НАБУ.

По словам журналистки Наталки Седлецкой, НАБУ подозревает Насирова в злоупотреблении своими полномочиями. Он, по данным Бюро, якобы лично подписывал незаконную рассрочку фирмам беглого нардепа Александра Онищенко.