Глава ГПУ предложил руководству НАБУ сесть за стол переговоров

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призывает руководство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) к конструктивному диалогу.

""Янтарное дело" и дело по Госмиграционной службе - эти операции проводились совместно с ФБР (Федеральным бюро расследований - ред.) США. Эта структура, как и другие, сотрудничает с нами в рамках предоставления юридической помощи: обмен информацией, предоставление экспертных выводов. Но операции на территории Украины какого-то разведывательного органа другой страны - невозможны. Об этом говорили и в ФБР. Я допускаю, что господин Сытник (директор НАБУ Артем Сытник - ред.) ошибается в словах, но зачем организовывать в США целую кампанию по дискредитации?", - заявил он, выступая с отчетом в Верховной Раде Украины.

Тем не мене, генпрокурор предложил всем успокоиться и призвал руководство НАБУ к конструктивному диалогу.

"Вместо того чтобы признать свои ошибки, сесть за стол и, возможно, изменить законодательство, изменить свою практику, - зовет на помощь старших товарищей, чтобы они рассказали, что это не "бордовое вещество, а повидло". Я призываю всех к спокойствию, и в первую очередь руководителей НАБУ. Также призываю к конструктивному сотрудничеству", - подчеркнул Луценко.

Напомним, 29 ноября Государственная миграционная служба сообщила о том, что СБУ задержала агента НАБУ при попытке подкупа заместителя главы ГМС Дины Пимаховой.

Позже в НАБУ заявили о том, что Генеральная прокуратура и Служба безопасности незаконно вмешались и сорвали спецоперацию Бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил о том, что считает обвинение в адрес задержанного детектива НАБУ обоснованным.

Позже НАБУ опубликовало фрагменты рассекреченных аудио - и видеоматериалов, полученных во время проведения негласных следственных действий в рамках спецоперации, которые доказывают, что чиновница ГМС действительно могла быть причастной к коррупционным схемам.

В то же время Луценко объявил агентов НАБУ "незаконной группировкой". По его словам, они используют незаконные методы провокации. Никто из них не допущен к государственной тайне. Но им предоставляются материалы прослушивания СБУ, что является уголовным преступлением.

С другой стороны, в Госдепе США раскритиковали спецоперацию ГПУ против НАБУ. Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что "Украина теряет свою душу", прибегая к подобного рода действиям.

По материалам: Интерфакс-Украина