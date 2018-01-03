Глава МИД Германии назвал конфликт на Донбассе пожароопасным

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что конфликт на востоке Украины не является замороженным, а выглядит пожароопасным. Об этом он сказал перед отлетом в Киев, сообщает пресс-служба МИД Германии.

"В прошлом году мы стали свидетелями месяцев крупнейшего с момента подписания Минских соглашений насилия на востоке Украины. На Донбассе все еще очень много выстрелов. В регионе еще очень много тяжелого оружия", - заявил Габриэль.

Он подчеркнул, что обмен пленными, который состоялся перед новогодними праздниками, а также достигнутые договоренности о перемирии в канун Рождества вселяют надежду.

"Так надо продолжать. Поэтому я сегодня лечу в Киев, а завтра в Мариуполь, чтобы показать людям в Украине: Мы не бросаем вас на произвол судьбы. Для нас этот конфликт ни заморожен, ни забыт, наоборот, он очень актуален и пожароопасный. Мы и в дальнейшем делать все для того, чтобы найти решение этого кризиса, которое бы наконец принесло мир в этот регион ", - подчеркнул Габриэль.

Как сообщает МИД Германии, программа визита министра включает политические переговоры, в частности с министром иностранных дел Павлом Климкиным и членами международной наблюдательной миссии ОБСЕ на востоке Украины.

Предметом переговоров с украинской властью будет также курс реформ в Украине, в частности, борьба с коррупцией.

Напомним, советник президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа Герберт Макмастер обвинил Российскую Федерацию (РФ) в "изощренной подрывной кампании".