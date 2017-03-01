Глава МИД Германии приедет в Киев для встречи с руководством Украины

В четверг, 2 марта в Украину прибудет Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Во время своего визита в Киев, министр за два дня проведет стратегические политические встречи с руководством страны: президентом, премьер-министром и главой Министерства иностранных дел Украины, сообщает Интерфакс.

"Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Зигмар Габриэль 2 и 3 марта 2017 г. в Киеве проведет политические встречи с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Павлом Климкиным", - сообщило посольство Германии в Украине в среду, 1 марта.

Также посольство сообщило, что по итогам проведенных встреч, пройдет совместная пресс-конференция двух министров иностранных дел.

Как сообщал MIGnews.com.ua, министр иностранных дел Республики Польша Витольд Ващиковский верит, что Европейский Союз сдержит свое слово и либерализирует визовый режим для Украины в ближайшее время.