Глава МИД Польши выразил надежду на урегулирование исторического спора с Украиной

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил надежду на то, что исторический спор с Украиной будет урегулирован. Об этом Яцек Чапутович заявил вскоре после встречи с главой дипломатии Эстонии в Варшаве, передает Радио Польша.

Речь идет, прежде всего, о поправке к закону об Институте национальной памяти, которая вызвала критику как в Израиле, так и в Украине, а также о запрете на эксгумацию, которую должен был провести польский Институт национальной памяти.

Яцек Чапутович отметил, что Польша осознает обеспокоенность украинских властей по поводу поправки к закону об Институте национальной памяти. Министр иностранных дел надеется, что спор удастся уладить на встрече вице- премьеров Польши и Украины, которая должна состояться на следующей неделе.

"Я надеюсь, что эта встреча состоится. По крайней мере, мы получили этому подтверждение. Мы запланировали дискуссию об исторических отношениях между нашими странами, мы также намерены добиться разрешения со стороны украинских властей на проведение эксгумационных работ", - сказал министр.

В прошлом году Украина запретила польскому ИНП проведение эксгумаций на своей территории. Министерство иностранных дел Польши, в свою очередь, запретило въезд в Польшу для ряда украинских чиновников, отвечающих за историческую политику.

Напомним, польский парламент внес поправку в закон об Институте нацпамяти, на основе которой вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом, и других преступлений против человечности, мира и военных преступлений, а также "за пропаганду бандеризма". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы сроком до трех лет.

Президент Украины Петр Порошенко и Верховная Рада осудили этот документ. Украинский парламент считает, что закон противоречит Декларации памяти и солидарности от 20 октября 2016 года, в которой Рада и Сейм отметили борьбу украинских и польских национальных сил антикоммунистического движения сопротивления и согласились с необходимостью активизации беспристрастных исторических исследований.

Принятие данного закона, кроме Украины, раскритиковали Израиль и США. Израилю не понравилось, что закон вводит наказание за распространение данных об участии польской нации в Холокосте.