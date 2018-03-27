Глава МИД Украины выразил соболезнования семьям погибших в Кемерово

Глава МИД Украинв Павел Климкин выразил соболезнования родным и близким жертв жертв трагедии в Кемерово. Об этом он написал в своем Twitter.

Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих в результаті жахливої пожежі в #Кемерово.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 марта 2018 г.

Также соболезнования высказал ряд украинских депутатов. При этом на сайте МИД Украины по этому поводу официальных заявлений нет. В то же время в соцсетях украинские пользователи размещают призыв молиться за жертв трагедии и публикуют их списки.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» начался в воскресенье в 16:10 (12:10 мск), тушили его 19 часов, однако сегодня около 11:30 мск горение возобновилось. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, 52 пострадали. Под следствие уже попали гендиректор ТРЦ Надежда Судденок и трое ее подчиненных. Задержан сотрудник ЧОПа, отключивший пожарную сигнализацию.