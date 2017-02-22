Глава Минюста Украины назвал фамилии российских офицеров, причастных к захвату Крыма

Министр юстиции Украины Павел Петренко назвал фамилии офицеров из России, которые причастны к аннексии Крыма.

В интервью liga.net Петренко заявил, что план по захвату Крыма в активной фазе реализовывался уже в 2013 году.

"Информация, которую я могу раскрывать на данном этапе следствия, - это список лиц, которые в ходе аннексии полуострова Крым осуществляли агитацию украинских военнослужащих к переходу на службу в Вооруженные силы РФ: Галкин А.И. (командующий войсками Южного военного округа, генерал- полковник), Куликов В.В. - заместитель командующего ЧФ РФ, контр-адмирал), Мирнов В.В. - заместитель начальника центра связи ЧФ РФ), Остриков О.Л. - начальник береговых войск ЧФ РФ в АР Крым, генерал-майор) и ряд других", - сказал украинский министр.

По его словам, доказательства подготовки оккупации Крыма в 2013 году добавлены в первый иск в ЕСПЧ по аннексии полуострова.

Петренко также отметил, что данные доказательства были получены в частности от спецслужб, Минобороны, а также из показаний свидетелей.

"Много других подтверждений, которые я не могу разглашать. Это опровергает заявления России, что она вступились за "братский крымский народ", когда "киевская хунта" захватила власть в Украине", - добавил он.

Напомним, 20 февраля Алексей Чалый, назвавший себя после оккупации Россией Крыма "мэром Севастополя", рассказал, что переворот на полуострове готовился еще за много лет до 2014 года.