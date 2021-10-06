Глава МЗС Туреччини відвідає Україну: дата і програма робочого візиту

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу відвідає Україну з робочим візитом 7-8 жовтня. Він прилетить до Львова на запрошення глави МЗС України Дмитра Кулеби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

"7-8 жовтня міністр закордонних справ Турецької Республіки Мевлют Чавушоглу здійснить робочий візит в Україну (місто Львів) на запрошення Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби", - йдеться в повідомленні.

У Львові глави МЗС України і Туреччини проведуть 9-е засідання Спільної групи стратегічного планування. Переговори спрямовані на підготовку до проведення ради високого рівня під головуванням Президентів двох країн, яка пройде на початку 2022 року в Києві.

Міністри також обговорять подальшу взаємодію двох країн у рамках Кримської платформи, а також стан виконання домовленостей, досягнутих на вищому рівні та перспективи українсько-турецького співробітництва.

В ході зустрічі планується обговорити ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні і підготовку до засідання Квадриги, яке пройде в цьому році в Анкарі.

Під час візиту глави МЗС відкриють українсько-турецький бізнес-форум.

8 жовтня Дмитро Кулеба та Мевлют Чавушоглу відвідають Львівський національний університет імені І.Франка. Міністри візьмуть участь у міжнародній конференції"дипломатія об'єднує: новітні перспективи спільних традицій".

Під час перебування у Львові міністри покладуть квіти до місця поховання героїв Небесної Сотні та вшанують пам'ять українських воїнів, які віддали життя, захищаючи Україну від російської агресії. Міністри також відвідають Меморіал турецьким воїнам, загиблим під час Першої світової війни в селі Лопушня, Рогатинського району Івано-Франківської області.