Глава МЗС запросив Канаду взяти участь у "Кримській платформі"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з канадським колегою Марком Гарно запропонував долучитися до установчого саміту "Кримської платформи".

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Дмитро Кулеба поінформував співрозмовника про пріоритети діяльності Кримської платформи як майданчика для консолідації міжнародних зусиль з деокупації Криму і запросив канадську сторону взяти участь в її інавгураційному саміті цього року", - сказано в повідомленні.

Марк Гарно у відповідь запевнив, що Канада продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква повідомляв, що саміт "Кримської платформи" має відбутися 23 серпня 2021 року.