Глава НАБУ не исключает, что Порошенко допросят из-за заявления Онищенко

Президента Петра Порошенко могут допросить по делу о заявлении депутата Александра Онищенко о скупке голосов в парламенте.

Об этом директор Национального антикорупцийоного бюро Артем Сытник сказал в эфире 5 канала во вторник вечером.

"Этого исключать нельзя", - ответил он на вопрос ведущей о том, есть ли вероятность того, что в деле допросят главу государства.

По словам Сытника, в данный момент проверяются слова Онищенко о том, что свое место в Верховной Раде он купил. Глава НАБУ сообщил, что сейчас уже несколько человек вызваны на допрос по этому вопросу.

"Мы пока воспринимаем заявления (Онищенко) исключительно как намерение политизировать свое уголовное производство, чтобы отвлечь внимание общества от того, что 3 млрд гривен нанесен ущерб государству", - заявил Сытник, добавив, что решение суда по "газовому делу Онищенко" будет зависеть от того, когда политик будет задержан и экстрадирован в Украину.

Кроме того, по словам Сытника, Онищенко не предоставлял никаких материалов НАБУ относительно своих заявлений. Также нет официальной информации о том, что он давал показания иностранным спецслужбам.

Как известно, Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргазвидобування", в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, но накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул Украину.

Находясь за границей, Онищенко заявил, что через него АП осуществляла подкуп депутатов ради определенных голосований.