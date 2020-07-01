Глава Нацбанку Смолій подав у відставку

Глава Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням. Заяву подано "через систематичний політичний тиск".

Про це повідомляє пресцентр НБУ.

За словами Смолія, заяву він написав через систематичний політичний тиск.

"Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як головою покладених на мене обов'язків керівництва діяльністю Національного банку і взаємодії з іншими державними органами. Своєю відставкою я хочу застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні", - заявив Яків Смолій.

Заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням Смолій написав і подав президенту в середу, 1 липня.

У травні в інтерв'ю ВВС Яків Смолій заявляв, що розраховує залишитися главою НБУ до 2025 року.

Смолій був призначений главою НБУ в березні 2018 року, але де-факто очолив центробанк роком раніше у зв'язку з відходом Валерії Гонтаревої.

На позачерговому засіданні Верховної Ради 13 травня Смолій виступив з доповіддю, після якої глава фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев назвав діяльність Нацбанку суперечливою. Фінкомітету доручено підготувати постанову за підсумками доповіді Смолія, і в опозиції побоюються, що це може привести до звільнення.