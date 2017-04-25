Глава Нацполици: В расследовании убийства Вороненкова есть положительные сдвиги

В поиске причастных к убиству бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова есть прогресс, рассказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на коллегии МВД Украины.

Князев: Полиция продолжает расследовать убийство депутата Госдумы РФ Вороненкова Фото: npu.gov.ua

В расследовании убийства бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова есть положительные сдвиги, об этом 25 апреля на коллегии Министерства внутренних дел, которую транслировал телеканал "112 Украина", сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Есть положительные сдвиги по установлению лиц, причастных к совершению умышленного убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова", - сказал Князев.

Днем 23 марта киллер убил Вороненкова в центре Киева, когда тот направлялся на встречу с бывшим депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым. Охранник Вороненкова смертельно ранил нападавшего, но и сам получил ранение.

Убийца политика был опознан как Павел Паршов, бывший боец Национальной гвардии Украины.