Глава Нацполиции: Убийцы Шеремета не установлены

Председатель Национальной полиции Сергей Князев констатирует отсутствие подозреваемых в деле расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции 26 декабря, отвечая на вопросы журналистов, передает УП.

"К сожалению, лица, совершившие убийство, не установлены", - заявил он.

Относительно факта засекречивания судебных решений по указанному делу, Князев отметил, что соответствующее решение было принято не только в деле Шеремета, но и в ряде других расследований.

А сделано это, по словам главы полиции, "чтобы правонарушители не понимали, какими путями идет следствие".

Напомним, журналисту и одному изруководителей "Украинской правды" Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль - он погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года в центре Киева.

Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.